Die Analysten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum für die Aktie des heimischen Autozulieferers Polytec von "Buy" auf "Hold" zurückgenommen. Das Kursziel für die Polytec-Titel wurde von Experte Peter Rothenaicher moderat von 21,0 auf 21,5 Euro erhöht.

Der Wertpapierspezialist verweist in seinem aktuellen Unternehmens-Update auf die jüngste sehr starke Kursentwicklung der Aktie, nachdem die Anteilsscheine seit vergangenem November von acht Euro bis an der Spitze auf 22 Euro massiv nach oben geklettert waren. Die Drittquartalszahlen von Polytec wurden als solide bewertet. Der Ausblick des Unternehmens auf das Gesamtjahr 2017 werde als sehr konservativ eingestuft. Der Autozulieferer verfüge zudem weiterhin über eine attraktive "Investmentstory" mit guten langfristigen Wachstumsmöglichkeiten, schreibt der Experte weiter in seiner Einschätzung.

Beim Gewinn je Aktie erwartet der Baader Bank-Analyst 1,89 Euro für 2017, sowie 1,88 Euro bzw. 1,96 Euro für die Folgejahre 2018 und 2019. Die Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich für diesen Zeitraum auf jährliche 0,45 Euro, 0,50 Euro und 0,55 Euro.

Am Mittwochvormittag gaben die Polytec-Titel an der Wiener Börse deutliche 4,1 Prozent auf 19,35 Euro nach.

