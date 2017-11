DAX - War das erst der Anfang?

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX löste die gestern Vormittag angesprochene Keilformation im Stundenchart erwartungsgemäß gen Süden hin auf, im Anschluss kam es zur avisierten Abwärtswelle "Richtung 13.350 bis 13.400 Punkte". Der Zielbereich wurde relativ zügig nach Auflösung der Keilformation erreicht. Heute Vormittag konsolidiert der Index bislang in der Nähe der Bewegungstiefs.

Unterhalb von 13.450 Punkten bleiben kurzfristig die Bären im Vorteil. Hier ist tendenziell in den kommenden Handelsstunden ein weiteres Abrutschen in den unteren 13.300er Bereich zu präferieren. Im Bereich 13.250 Punkte wäre auch noch ein offenes Gap zu schließen. Sollten die amerikanischen Indizes demnächst mal eine längst überfällige Korrektur einleiten, dürfte dies auch im deutschen Börsenbarometer zu weiteren Gewinnmitnahmen führen. Die Shortseite bleibt aktuell zu präferieren.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.10.2017 - 08.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2012 - 08.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

