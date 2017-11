Die VEDES AG prüft nach eigenen Angaben derzeit das Marktumfeld für eine weitere Fremdkapitalfinanzierung. Demnach gebe es aktuell mehrere Optionen zur Wachstumsfinanzierung sowie zur Refinanzierung der am 24. Juni 2019 fälligen Anleihe 2014/19 (ISIN: DE000A11QJA9). Die Anleihen Finder Redaktion hat diesbezüglich bei VEDES-Chef Thomas Märtz nachgefragt - und auch, um den aktuellen Status Quo des Unternehmens herauszufinden. Anleihen Finder Redaktion: Hallo Herr Märtz, Sie prüfen derzeit Optionen für eine weitere Fremdkapitalfinanzierung. Wie weit sind Sie Ihre Planungen diesbezüglich fortgeschritten?

Thomas Märtz: Wir sind auf einem sehr guten Weg und ich denke, wir werden unsere Pläne noch 2017 umsetzen können. Übergeordnet geht es uns ja darum, frühzeitig in die Refinanzierungsplanung unserer Anleihe 2014/19 einzusteigen und vor allem unser weiteres Wachstum mit Investitionen in zuletzt angestoßene strategische Projekte entsprechend zu unterlegen. Anleihen Finder Redaktion: Seit der Anleihe-Emission im Jahr 2014 hat sich bei der VEDES-Gruppe einiges getan (u.a. Integration Hoffmann und Dienstleistungsübernahme Spiel + Spaß). Wie ist die Unternehmens-Gruppe aktuell aufgestellt?

Thomas Märtz: Wir haben uns ganz konsequent von einem B2B-Distributor für unsere VEDES-Einzelhändler zu einem B2B-Distributor für die ganze Spielwarenbranche entwickelt. Die Meilensteine waren hier die Übernahme und erfolgreiche Integration des Großhandelsgeschäfts von Hoffmann, das Zusammenlegen mit unserem eigenen Großhandel und die daraus resultierenden Synergieeffekte sowie dann die Öffnung für alle Vertriebskanäle im Einzelhandel. Seit diesem Jahr arbeiten wir mit Hochdruck daran, neben den langjährig etablierten Leistungen wie Einkauf, Logistik, Finanzdienstleitungen, Eigenmarken und Marketing zusätzliche Leistungspakete auf unsere Serviceplattform zu bringen. Ziel ist, unsere Einzelhandelspartner, die derzeit auf einen Marktanteil von 18% am gesamten Spielwarenmarkt und 51% am Spielwarenfachhandel kommen, noch schlagkräftiger im Markt aufzustellen. Wir arbeiten hier konkret an unserer Marken- und Marktoffensive, dem Ausrollen unserer Digitalisierungsoffensive, neuen Partnermodellen und intensiven Logistikpartnerschaften für Industrie und Handel.

