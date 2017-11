Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Innogy nach einer Bündelung des Vertriebs in Großbritannien mit dem Versorger SSE auf "Underweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Versorger in Großbritannien sähen sich derzeit einer kritischen Politik und Medienberichterstattung ausgesetzt, schrieb Analyst Andrew Ross in einer Studie vom Mittwoch. Zudem gingen von den Stromtarifen Risiken für die Margen aus./bek/das Datum der Analyse: 08.11.2017

ISIN: DE000A2AADD2