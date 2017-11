Noch im Oktober hatte die Großbank Crédit Agricole Interesse an der Commerzbank gezeigt. Nun gab das französische Unternehmen bekannt, keine solche Übernahme zu planen. Im Fokus liege derzeit das organische Wachstum.

Die französische Großbank Crédit Agricole hat kein Interesse an der Commerzbank. "Wir haben keine Pläne die Commerzbank oder einen Anteil an der Commerzbank zu kaufen", sagte Konzernchef Philippe Brassac am Mittwoch nach der Vorlage der Quartalszahlen. "Organisches Wachstum genießt Priorität." Auch vor anderen großen Übernahmen schreckt er zurück. "Wir glauben nicht an eine kurzfristige Konsolidierung im europäischen Bankenmarkt." ...

