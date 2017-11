Marktkommentar

Aktienperformance: Asien an der Spitze

Im laufenden Jahr haben Aktien aus Asien (ohne Japan) bislang am besten abgeschnitten: In Euro gerechnet gewannen sie rund 17 Prozent, in lokaler Währung waren es sogar fast 28 Prozent, so der Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management. Der Schwellenländerindex MSCI EM kam in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres auf ein Plus von 14,3 Prozent (in Euro) und 23,9 Prozent (in lokaler Währung). Europäische Aktien schlugen sich mit einem Ertrag von rund zehn Prozent ebenfalls gut. Der US-amerikanische Aktienindex S&P 500 brachte dagegen in Euro gerechnet nur knapp zwei Prozent, in Dollar waren es gut 14 Prozent.

