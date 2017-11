Hamburg (ots) -



In ihren knapp 50 Jahren in der Filmindustrie blieb sich Susan Sarandon stets treu, lebte ihr Leben so, wie sie wollte, und bekam trotzdem ein Rollenangebot nach dem anderen. In MYWAY (EVT: 08.11.) spricht sie über ihren neusten Film "Bad Moms 2", ihre Familie und das Älterwerden.



In ihrem neusten Projekt "Bad Moms 2" schlüpft Susan Sarandon in die Rolle der Hippie-Mutter Isis. Für alle Mamas - ob alleinerziehend oder nicht - hat die Schauspielerin großen Respekt: "Kinder großzuziehen, ihnen die Fürsorge zu geben, die sie brauchen, immer für sie da zu sein und ihnen mit dem besten Rat der Welt zur Seite zu stehen, ist kein leichter Job. Doch wir alle geben unser Bestes und hoffen, dass unser Bestes gerade gut genug ist. Wie die Mütter im Film haben wir alle unsere Fehler, doch eines haben wir alle gemeinsam: die Liebe zu unseren Kindern. Und ich möchte behaupten, dass das auf die meisten Mütter unserer Erde zutrifft."



Susan Saradon hat drei Kinder und ist mittlerweile zweifache Oma. Wenn sie die Kindererziehung früher und heute vergleicht, sieht sie einige Unterschiede - nicht immer zum positiven: "Jeder versteckt sich hinter seinem Handy oder Computer, die soziale Kompetenz entwickelt sich viel später, als es damals der Fall war. Meine Kinder spielten draußen, kamen nach Hause und lasen Bücher, gingen nach der Schule zum Reiten ... und jetzt sehe ich den Unterschied bei meinen Enkelkindern. Was für eine komplett andere Kindheit sie haben werden. Eigentlich finde ich das traurig."



Vergangenes Jahr feierte Susan Sarandon ihren 70. Geburtstag - und lässt sich davon kein bisschen stressen: "Ich hatte bis jetzt noch kein Problem mit dem Älterwerden. Um ehrlich zu sein, habe ich mich sogar darauf gefreut, älter zu werden - denn mit dem Alter wird es immer unwichtiger, wie man aussieht, und immer wichtiger, wer man wirklich ist." Alterslos und frei - wie sie das schafft: "Ich wuchs als Hippie auf und rauchte Marihuana - und wahrscheinlich bin ich noch heute dieser Mensch. Es liegt einfach in meiner Natur. Ich bin die Älteste von neun Kindern."



Hinweis für Redaktionen: Das vollständige Interview erscheint in der neuen MYWAY-Ausgabe 12/2017 (ab 8. November 2017 im Handel). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "MYWAY" zur Veröffentlichung frei.



