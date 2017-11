Frankfurt am Main - Die Wertpapierhandelsbank Steubing AG hat heute im "Bundesanzeiger" ein öffentliches Kaufangebot für die im Tausch gegen die von der Laurèl GmbH begebenen Anleihen eingebuchten Erwerbsrechte auf Aktien der Munich Brand Hub AG (ISIN DE000A2GS6Y2/ WKN A2GS6Y) abgegeben, so die Wertpapierhandelsbank Steubing AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...