Beim Novartis geht es weiter rund. Derzeit vergeht nahezu kein Tag ohne eine Meldung des Schweizer Pharmakonzerns. Bei seiner personalisierten Zelltherapie CTL019 (Tisagenlecleucel) hat Novartis in dieser Woche einen weiteren regulatorischen Meilenstein erzielt: Bei der europäischen Gesundheitsbehörde European Medicines Agency (EMA) wurde die Zulassung für zwei Indikationen für CTL019 beantragt. Erst vor Kurzem hat Novartis bekannt gegeben, den Onkologie-Spezialisten Advanced Accelerator Applications (AAA) für 3,9 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. AAA hat sich in den vergangenen Jahren im Radiologie-Bereich europaweit einen Namen gemacht. Zuvor veröffentlichte der Konzern bereits starke Daten zum Multiple-Sklerose-Mittel Gilenya, was den Schweizern eine starke Position im umkämpften Markt für MS-Medikamente beschert.

