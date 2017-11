München (ots) -



- In Zusammenarbeit mit dem Pentagon geht die neue Doku-Serie u.a. ins Innere der Mission des US-Militärs in Afghanistan



- Ab 31. Januar immer mittwochs um 21.00 Uhr exklusiv auf National Geographic als deutsche TV-Premiere



Erstmals gelang es National Geographic, umfassenden Zugang zu allen Entscheidungsinstanzen im US-Militär zu erhalten. Damit liefert die Serie außergewöhnliche Einsichten in die Befehlskette der US-Armee, wie sie noch nie zuvor gezeigt wurden. In der ersten Staffel der achtteiligen Dokumentationsserie "Chain of Command", ab 31. Januar immer mittwochs um 21.00 Uhr auf National Geographic, erleben Zuschauer, wie Entscheidungen im Pentagon sich direkt auf alle Angehörigen der Streitkräfte, die an vorderster Front kämpfen, auswirken.



Über "Chain of Command"



Von Spezialeinheiten und Bomberpiloten, die einheimische Kämpfer unterstützen, über Drohneneinsätze gegen führende Terroristen bis hin zu humanitären Einsätzen im Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika: Nachdem groß angelegte Invasionen wie zuletzt in Afghanistan und im Irak Milliarden von Dollar verschlangen, ohne den eroberten Staaten die erhoffte Stabilität zu bringen, setzt das US-Verteidigungsministerium wieder vermehrt auf kleinere Operationen unter Einbindung lokaler Kräfte. Für die Doku-Serie "Chain of Command" erhielt National Geographic erstmals umfassenden Zugang zu allen Entscheidungsinstanzen im US-Militärapparat. Das sonst hermetisch abgeschottete Machtzentrum Pentagon stand den Kamerateams ebenso offen wie US-Garnisonen rund um die Welt und selbst das Cockpit eines Kampfjets im Einsatz. Für den Zuschauer ergibt sich so die einzigartige Gelegenheit, das Zustandekommen der Entscheidungen im Pentagon mitzuverfolgen - und anschließend zu erleben, welche Auswirkungen sie am anderen Ende der Befehlskette haben, wenn Infanteristen, Matrosen und Piloten die erhaltenen Befehle in die Tat umsetzen. Das Ergebnis ist ein umfassender Blick auf die Krisen der Gegenwart, vom syrischen Bürgerkrieg bis zum Aufstieg des IS.



Sendetermin:



- Erstausstrahlung der achtteiligen Serie "Chain of Command" ab 31. Januar, mittwochs um 21.00 Uhr auf National Geographic - Wahlweise in der deutschen oder englischen Sprachfassung - Im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, GigaTV, Vodafone Select und EntertainTV verfügbar



