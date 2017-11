Hamburg (ots) - "Let's Dance"-Star Isabel Edvardsson, 35, ist überwältigt von ihrer neuen Rolle als Mama. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein tolles Gefühl sein wird, Mutter zu sein", sagte die Profitänzerin im Interview mit GALA (Ausgabe 46/17, ab morgen im Handel). "Man kann es sich im Vorfeld einfach nicht ausmalen."



Vater des kleinen Mika, der im September zur Welt kam, ist Isabel Edvardssons Ehemann und Profi-Tanzpartner Marcus Weiß, 43. Den Schwangerschaftskurs habe sie ihm "erspart", so Isabel Edvardsson. "Mir tun Männer, die das machen müssen, immer leid. Die fühlen sich doch sowieso schon ein bisschen überflüssig, gerade während der Geburt."



