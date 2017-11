München (ots) - Der DFB-Pokal geht in die heiße Phase, und bereits im Achtelfinale kommt es zu hochkarätigsten Duellen: Das Erste überträgt live die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln am 19. Dezember ab 20:15 Uhr live. Im Anschluss folgen Zusammenfassungen der Spiele des Tages. Moderator der Sendung ist Matthias Opdenhövel.



Einen Tag später steigt die Wiederholung des letzten DFB-Pokal-Halbfinales: Der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Das Erste überträgt ab 20:15 Uhr live. Gerhard Delling führt durch den Abend und präsentiert alle Tore der restlichen Partien in Zusammenfassungen. Anschließend meldet sich Alexander Bommes mit dem "Sportschau Club" live aus Herten.



Die Sendetermine im Ersten:



Dienstag, 19. Dezember 2017 20:15 Uhr Sportschau DFB-Pokal Achtelfinale Schalke 04 - 1. FC Köln Übertragung aus Gelsenkirchen Moderation: Matthias Opdenhövel



23:00 Uhr Zusammenfassung von den Spielen SC Paderborn - FC Ingolstadt 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg



Mittwoch, 20. Dezember 2017 20:15 Uhr Sportschau DFB-Pokal Achtelfinale FC Bayern München - Borussia Dortmund Übertragung aus München Moderation: Gerhard Delling



23:00 Uhr Zusammenfassung von den Spielen Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen SV Werder Bremen - SC Freiburg 1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt



23:45 Uhr Sportschau Club Moderation: Alexander Bommes



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination Sport Tel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.de