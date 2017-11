Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Zementherstellers habe die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen, schrieb Analyst Justin Jordan in einer Studie vom Mittwoch. Die Stärke in Nordamerika, Asien und dem östlichen Mittelmeerraum habe dabei eine schwache Entwicklung in Asien überlagert. Im europäischen Zementsektor sei die Aktie sein präferierter Wert./tih/stb Datum der Analyse: 08.11.2017

