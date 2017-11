Mit dem Aufbau eines Direktvertriebs in der Slowakei erweitert die Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012) sein eigenes Vertriebsnetz in Zentraleuropa. Neben der lokalen Präsenz bietet Wacker Neuson internationalen Kunden ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz in Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Ungarn, den Niederlanden und nun auch der Slowakei.

Vorbehaltlich einiger zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion notwendiger Bedingungen und Genehmigungen, wird Wacker Neuson fortan mit einer eigenen Vertriebsgesellschaft in der Slowakischen Republik vertreten sein. Mit dem Vollzug der Transaktion wird noch vor Jahresende 2017 gerechnet, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bereits seit 2005 werden die Produkte und Dienstleistungen der Marken Wacker Neuson und Kramer durch den Händler KLC vertrieben. KLC wird nun von Wacker Neuson übernommen und in die Direktvertriebsstruktur integriert. Die zwei bestehenden Standorte in Bratislava und Lucenec werden in Wacker Neuson Niederlassungen ...

