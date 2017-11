Die Commerzbank hat die Einstufung für Morphosys nach einer Telefonkonferenz des Wirkstoffentwicklers für die Pharmabranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. In zwei gerichtlichen Anhörungen in den USA zu Patenten um den Wirkstoff MOR202 sei der Richter den Argumenten von Morphosys gefolgt, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Mittwoch. Bis zum Februar 2019 könne es daher nun einen Deal zwischen den streitenden Parteien Morphosys, Genmab und Johnson & Johnson geben./bek/stb Datum der Analyse: 08.11.2017

