...oder ist die Aktie immer noch zu billig?



Die Nachfrage wird gnadenlos unterschätzt. Wie schon in den Jahren zuvor haben Marktforscher und Analysten die Kaufbereitschaft der iPhone-Fans auch in diesem Jahr erheblich unterschätzt. Zwar lässt sich Apple mit Blick auf die genauen Absatzzahlen der einzelnen Modelle traditionell nicht in die Karten schauen.



Tim Cook konnte es sich aber im Rahmen der jüngsten Analystenkonferenz nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass das iPhone 8 aus dem Stand das beliebteste Modell im aktuellen Portfolio des Konzerns sei. Im Vorfeld war ebendieses Modell als Rohrkrepierer eingestuft worden....Die Aktie ist längst nicht überteuert



Nach der Kursentwicklung der vergangenen Jahre liegt der Verdacht nahe, dass die Aktie inzwischen ein Niveau erreicht hat, das sich mit der fundamentalen Entwicklung nicht mehr rechtfertigen lässt. Die Marktkapitalisierung liegt inzwischen jenseits von 900 Milliarden Dollar, die Schallmauer von einer Billion ist in Reichweite.



Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2019 wird Apple mit einem KGV von 13 gehandelt. Das ist vor dem Hintergrund der Wachstumsdynamik und des Potenzials, das sich im Geschäftsmodell finden lässt, kein Anlass zur Sorge, sondern eher ein Argument, das für die Aktie spricht.



Die Weichenstellungen der US-Regierung mit Blick auf die Steuerreform und den Umgang mit Auslandsgeldern einheimischer Konzerne bringen zusätzliche Fantasie in den Kurs. Wir sehen trotz des kräftigen Anstiegs keinen Grund, uns von der Aktie zu trennen.



