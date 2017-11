Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für TAG Immobilien nach Zahlen von 13 auf 15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Immobilienkonzern habe sich im dritten Quartal ordentlich geschlagen, den Jahresausblick bestätigt und erstmals Ziele für 2018 genannt, schrieb Analyst Manuel Martin in einer Studie vom Mittwoch. Er hob seine Schätzungen für die operative Branchenkennziffer Funds Form Operations (FFO I) in Erwartung steigender Mieten und wegen Kosteneinsparungen an. Die Aktie sieht er indes fair bewertet./gl/stb Datum der Analyse: 08.11.2017

AFA0119 2017-11-08/14:33

