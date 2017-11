Bei Morphosys läuft es derzeit rund: gute News aus der Produktpipeline, überzeugende Quartalszahlen und ein starker Chart. Auch zahlreiche Analysten haben die Aktie nach der guten Entwicklung zuletzt wieder unter die Lupe genommen. Während die US-Investmentbank Goldman Sachs sich weiter skeptisch zeigt und die Aktie auf "Neutral" belässt mit einem Kursziel von 72 Euro, zeigt sich das Gros der übrigen Analysten zuversichtlich. Die Commerzbank beispielsweise empfiehlt den Wert zum Kauf. In zwei gerichtlichen Anhörungen in den USA zu Patenten um den Wirkstoff MOR202 sei der Richter den Argumenten von Morphosys gefolgt, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Mittwoch. Bis zum Februar 2019 könne es daher nun einen Deal zwischen den streitenden Parteien Morphosys, Genmab und Johnson & Johnson geben.

