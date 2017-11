Das argentinische Lithium-Brine-Projekt 3Q von Neo Lithium Corp. (TSX-V: NLC, WKN: A2AP37; ISIN: CA64047A1084) schreitet in seiner Entwicklung zügig voran. In den letzten rd. 2 Jahren hat der kanadische Developer dieses Projekt bis zur ersten Dokumentation einer Wirtschaftlichkeit entwickelt. Ende Oktober wurden die Ergebnisse dieser Studie veröffentlicht, und sie zeigen erstmals, dass das Projekt eine gute Wirtschaftlichkeit besitzen könnte. Hier die Datenübersicht der Studie: Abb1: Übersicht der Wirtschaftlichkeit, Quelle: Neo Lithium In der Studie wurden auch die wichtigsten Kosten und Erlöse erfasst, die nachstehend in der Übersicht aufgelistet werden. Kapitalaufwand für die Produktion Abb2: Kostenübersicht, Quelle: Neolithium Produktionskosten Abb3: Details zu den Produktionskosten, Quelle: Neo Lithium Wichtig für die Erlöserwartungen sind die, aus heutiger Sicht, geschätzten Verkaufspreise für die ermittelte Minenlaufzeit von 20 Jahren. Hier...

