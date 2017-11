GBC AG: mic AG // Neue Gesellschaft // 24. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz

Am 12./13. Dezember 2017 lädt die GBC AG zur 24. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz ein.

Veranstaltungsort: The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - Sophienstrasse 28 - 80333 München

Eine neue Gesellschaft hat sich zur 24. MKK angemeldet:

mic AG // Präsentation am 13.12.2017 von 15:30 - 16:10 Uhr (Einzelgespräche am 13.12.2017 möglich, Anmeldung unter konferenz@gbc-ag.de)

Folgende Gesellschaften haben sich angemeldet:

11880 Solutions AG 7C Solarparken AG Aves One AG bet-at-home.com AG co.don AG CONSUS Commercial Property AG Coreo AG DEAG Deutsche Entertainment AG Delignit AG Dr. Hönle AG Edel AG elumeo SE EQS Group AG Erlebnis Akademie AG euromicron AG FinLab AG Formycon AG GESCO AG GxP German Properties AG Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA IBU-tec advanced materials AG InTiCa Systems AG JDC Group AG Joh. Friedrich Behrens AG Kids Brands House N.V. Mensch und Maschine Software SE mic AG MPH Health Care AG MS Industrie AG m-u-t AG Mynaric AG NanoFocus AG Noratis AG pferdewetten.de AG Phoenix Solar AG Pyrolyx AG Rock Tech Lithium Inc. SHS VIVEON AG Softing AG Softline AG Solvesta AG SPORTTOTAL AG STEICO SE UMT - United Mobility Technology AG Vectron Systems AG Wallstreet:online AG windeln.de SE YOC AG

Für: Institutionelle Investoren & Pressevertreter

Kosten: Presse und Institutionelle Investoren kostenfrei, ansonsten 300,- EUR (zzgl. MwSt)

Themen: Es präsentieren sich interessante Aktiengesellschaften den anwesenden Investoren und Kapitalmarktteilnehmern. Parallel zu den Unternehmenspräsentationen ist die Möglichkeit für 1-on-1-Meetings mit den teilnehmenden Vorständen gegeben.

Das Programm sowie das Anmeldefax zur Konferenz und 1-to-1-Meetings finden Sie ab sofort unter www.mkk-investor.de oder www.gbc-ag.de.

Kontakt für Rückfragen: GBC AG Kristina Bauer und Marita Conzelmann Halderstraße 27 86150 Augsburg +49 821 241133-44 oder -49 konferenz@gbc-ag.de

