FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ära von Ferdinand Piech als Taktgeber bei Volkswagen und deren Muttergesellschaft Porsche Automobil Holding SE ist endgültig beendet. Die im April angekündigten Veränderungen der Beteiligungsstrukturen der Familien Piech und Porsche seien nun vollzogen, teilte die Porsche Holding mit.

Die im Einflussbereich von Ferdinand Piech stehenden Privatstiftungen haben somit den wesentlichen Teil ihrer mittelbar gehaltenen Stammaktien der Porsche SE an weitere Mitglieder der Familien Porsche und Piech übertragen. Die im Einflussbereich von Piech stehende Ferdinand Karl Beta Privatstiftung bleibt weiterhin mittelbar an der Porsche SE beteiligt.

Piech gibt angesichts des Vollzugs der genannten Übertragungen sein Amt als Aufsichtsratsmitglied bei der Porsche SE zum 8. Dezember 2017 auf, wie es weiter hieß.

Im April hatten die Eigentümerfamilien angekündigt, dass Ferdinand Piechs jüngerer Bruder Hans Michel den größten Teil der 14,7 Prozent des Firmenpatriarchen an der Porsche SE übernehmen sollte. Der 75 Jahre alte Jurist verfügte mit seiner Familie damit allein über die Sperrminorität von 25,1 Prozent an der Porsche SE. Diese Holding hält wiederum mehr als 52 Prozent der stimmberechtigten Stammaktien am Volkswagen-Konzern.

November 08, 2017

