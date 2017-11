Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) gehört heute zu den großen Verlierern - und das trotz kürzlich bekannt gegebener Prognoseerhöhung. Ausschlaggebend für den Kursrutsch sind Vorwürfe um die "Paradise Papers". Konkret wird dem Online-Payment-Spezialist vorgeworfen, in möglicherweise illegale Praktiken rund um die Glücksspiel-Branche verstrickt zu sein. So soll das Münchner Unternehmen für Offshore-Wettanbieter Auszahlungskonten bereitgestellt haben. Seitens Wirecards wurde bereits ein Dementi erteilt.

Vor offiziellem Handelsstart sackten die Papiere bis zu 18% ab. An der Leitbörse Xetra wurden bereits gegen Mittag so viel Aktien gehandelt wie in der vergangenen Woche zusammen. Für Wirecard-Aktionäre ist diese Nachricht eine Hiobsbotschaft, nachdem es in 2017 ...

