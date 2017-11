Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch im Plus beendet. Der Leitindex SMI konnte sich im Verlauf des Nachmittags von einer schwächeren Entwicklung am Morgen erholen, als es zeitweise bis an die 9'200er-Marke herunterging. Händler sprechen jedoch von einem ruhigen Handel, nachdem es in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...