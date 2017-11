UnternehmensprofilDie Leverkusener Bayer AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Geschäftsbereichen Agrarwirtschaft, Pharmazie und High-End-Werkstoffe. Das breite Sortiment des Konzerns umfasst diverse Medikamente (besonders bekannt: Aspirin), optimiertes Saatgut, verschiedene Mittel zum Pflanzenschutz bzw. zur Schädlingsbekämpfung sowie industrielle Werkstoffe. Dabei hat man letzteren Geschäftsbereich inzwischen weitestgehend in die beiden börsen-notierten Tochtergesellschaften Covestro und Lanxess ausgegliedert, wobei sich Bayer aus Lanxess inzwischen komplett zurückgezogen hat.Zur Stärkung des Pharmageschäfts hat man 2014 das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten (OTC, Over The Counter) des US-Konzerns Merck & Co. übernommen. Zuletzt stand dann jedoch die Stärkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...