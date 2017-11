Essen (ots) - Wenn es tatsächlich stimmt, dass arabische Clans in Berlin versuchen, die Polizei und andere Behörden zu unterwandern, dann muss das mit allen Mitteln unterbunden werden. Punkt.



Aber der Verdacht ist groß, dass da mögliche Einzelfälle im stets aufgeregten Internet pauschal aufgebauscht werden. So mancher empört sich dort auch ohne Fakten, spricht von "typisch" und sieht das christliche Abendland mal wieder von fremden Mächten unterwandert. Doch gemach: Die Polizeiführung in Berlin sagt klar, dass von einer Unterwanderung durch Familienclans keine Rede sein kann - und auch hier in NRW sehen die Verantwortlichen das zurzeit nicht.



Generell tut die Polizei gut daran, Deutsche mit Migrationshintergrund (welch ein furchtbar verrenkter Begriff!) für den Dienst anzuwerben. Die Ordnungsmacht muss doch ein Spiegelbild der Gesellschaft sein. Und wenn heute ein Murat oder eine Ayse bei der Verkehrskontrolle nach dem Führerschein fragen, dann sollte das für jeden Bürger selbstverständlich sein. Und die, die damit noch immer fremdeln, müssen es halt lernen.



