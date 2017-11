Liebe Leser,

ADVA startete mit viel Schwung in diese Woche und konnte am Montag gleich mehrere wichtige Signale setzen. Die Aktie gewann gut 2 % hinzu und setzte sich klar von der wichtigen 5-Euro-Marke ab. Das wiederum weckt die Hoffnung, dass die Aktie nun den charttechnischen Abwärtstrend ggf. beenden oder zumindest abschwächen könnte. Denn 5 Euro gelten als runde Marke und damit als wichtige Hürde - oder wie in diesem Fall als bedeutsame Unterstützung. Allerdings mahnen die Handelssitzungen ... (Frank Holbaum)

