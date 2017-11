Eigentlich sollte die Aktie von Otonomy (WKN: A119VZ) erst in den kommenden Tagen als unser nächster Biotech-Highflyer vorgestellt werden. Doch der Ohren-Spezialist hatte es eilig und zündete seinen Turbo im nachbörslichen Handel schon heute. Das Papier gewinnt nach Mega-News um zeitweise +150% hinzu.

Der Paukenschlag kam nach Handelsschluss: Otonomys totgeglaubter Phase-3-Medikamentenkandidat OTIVIDEX zur Behandlung der Menière-Ohrenkrankheit, für die es bislang keine gezielte ursächliche Therapie gibt, ist zurück im Geschäft! Nach einem ersten Phase-3-Fehlschlag in den USA konnte das Medikament in einer noch mehr Patienten umfassenden Studie in Europa seinen primären Endpunkt erreichen. Diese überraschende News schlägt ein wie eine Bombe.

Jetzt soll es doch noch mit der Zulassung klappen

Otonomy will seinen so bedeutenden Leitwirkstoff nun doch zur Zulassung führen und plant für das erste Quartal 2018 ein Meeting mit der FDA, um die neuen klinischen Anforderungen für einen Zulassungsantrag zu erörtern. CEO David. A. Weber kommentiert:

Die heutige Bekanntgabe erfolgreicher Resultate für OTIVIDEX in der AVERTS-2-Studie ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen und erneuert unsere Begeisterung und das Engagement, das Registrierungsprogramm für OTIVIDEX bei Menière-Krankheit fortzuführen

Otonomy kam per Ende September auf einen ...

