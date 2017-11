FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

W8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.345 EUR

WW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.108 EUR

WB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01 0.103 EUR

UPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.716 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

SEZ XFRA US84756N1090 SPECTRA ENERG. PARTN. LP 0.626 EUR

SD3 XFRA US8292141053 SIMULATIONS PLUS DL-,01 0.052 EUR

SS1A XFRA US8068821060 SCHNITZER STEEL A DL 1 0.162 EUR

RWC XFRA US7743411016 ROCKWELL COLLINS DL-,01 0.285 EUR

RWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.720 EUR

35OA XFRA US67551U1051 OCH-ZIFF CAPITAL MAN.CL A 0.017 EUR

NI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.181 EUR

MUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.216 EUR

HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.604 EUR

GWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 1.104 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.664 EUR

CD8 XFRA US2264061068 CRESUD SA COM. IND.ADR/10 0.413 EUR

CXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.241 EUR

CFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.345 EUR

CNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 0.259 EUR

PTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.129 EUR

AI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.086 EUR

APC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.543 EUR

FGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.379 EUR

B4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P. 1.089 EUR

B3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.026 EUR

FZ6 XFRA BMG3156P1032 ASA GOLD+PREC.MET.LTD.DL1 0.017 EUR

CSR XFRA AU000000CSR5 CSR LTD 0.089 EUR

UIO XFRA US90539J1097 UNION BANKSHARES DL 2 0.181 EUR

7GO XFRA BMG375851091 GASLOG LTD 0.121 EUR

7TE1 XFRA US29286U1079 ENGIE BRASIL ENER. ADR 1 0.170 EUR

ZCG XFRA US09180C1062 BJ'S RESTAURANTS INC. 0.095 EUR

WBCC XFRA US9612143019 WESTPAC BKG SP.ADR/1 0.622 EUR

PEN XFRA US69318G1067 PBF ENERGY INC. CL.A 0.259 EUR