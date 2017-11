FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.11.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GSPN XFRA US2057501023 COMSTOCK MINING DL-,01

PND XFRA NO0003054108 MARINE HARVEST ASA NK 7,5

BYRA XFRA ID1000118201 PT BANK RAKAYAT RP 250

4CD XFRA ES0119256115 CODERE SA EO -,20

WC2 XFRA AU000000WHC8 WHITEHAVEN COAL LTD

6GE XFRA US3722842081 GENIE ENERGY LTD B DL-,01

2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.