Adler Modemärkte AG: Jahresziele fest im Blick - Ergebnis und Free Cashflow deutlich verbessert

Neun-Monats-EBITDA plus EUR 14,3 Mio. auf EUR 6,6 Mio.: Jahresziele fest im Blick - Ergebnis und Free Cashflow deutlich verbessert Free Cashflow steigt um EUR 26,6 Mio. auf EUR 6,4 Mio.

Neun-Monats-EBITDA plus EUR 14,3 Mio. auf EUR 6,6 Mio.: Jahresziele fest im Blick - Ergebnis und Free Cashflow deutlich verbessert Free Cashflow steigt um EUR 26,6 Mio. auf EUR 6,4 Mio.

Haibach bei Aschaffenburg, 9. November 2017: Nach einem guten 3. Quartal mit deutlichen Verbesserungen beim Ergebnis und Free Cashflow hat die Adler Modemärkte AG die Jahresziele 2017 auch nach neun Monaten fest im Blick. So ist in den ersten drei Quartalen beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) eine signifikante Steigerung von EUR -7,7 Mio. im Jahr 2016 auf EUR 6,6 Mio. gelungen. Die Verbesserungen basieren auf nachhaltigen Effizienzsteigerungen und einem Einmalertrag aus Immobilienveräußerungen.

Umsatz legt im dritten Quartal um 2% zu Die Umsatzerlöse lagen nach neun Monaten 2017 mit EUR 374,2 Mio. fast genau auf Vorjahresniveau (EUR 375,0). Auf vergleichbarer Fläche (like-for-like) betrug der Umsatzrückgang 1,9%, was laut dem TW-Testclub (Umfragepanel des Branchenmagazins TextilWirtschaft) annähernd dem bundesdeutschen Durchschnitt im textilen Einzelhandel entspricht. Im 3. Quartal 2017 verbesserte ADLER den Umsatz auf EUR 120,2 Mio. um 1,9% (Q3 2016: EUR 117,9 Mio.).

Durch eine Anpassung der Einkaufsvolumina sank der Materialaufwand im Neun-Monats-Zeitraum um 2,3% von EUR 183,5 Mio. auf EUR 179,2 Mio. Entsprechend legte der Rohertrag von EUR 191,5 Mio. auf EUR 194,9 Mio. zu, die Warenrohertragsmarge stieg von 51,1% auf 52,1%. Dank der in den letzten Quartalen realisierten Maßnahmen zur Prozessoptimierung konnte der Personalaufwand in der Berichtsperiode um fast 6% auf EUR 73,1 Mio. reduziert werden (9M 2016: EUR 77,7 Mio.), obwohl die Kosten für personelle Restrukturierungen EUR 1,4 Mio. über dem Vorjahresniveau lagen.

EBITDA ohne Sondereffekte um mehr als EUR 8 Mio. gesteigert Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte in der Berichtsperiode deutlich von EUR -7,7 Mio. auf EUR 6,6 Mio. Neben den genannten Effizienzsteigerungsmaßnahmen beeinflussten auch zwei Einmaleffekte das Ergebnis. So führte der Verkauf zweier Immobilien in Österreich im zweiten Quartal zu einem Einmalertrag in Höhe von EUR 7,5 Mio. Gegenläufig wirkten sich die um EUR 1,4 Mio. gestiegenen Kosten aus personellen Restrukturierungen auf die Gewinnentwicklung aus. Unter Herausrechnung dieser Sondereffekte errechnet sich ein Neun-Monats-EBITDA von EUR 0,4 Mio. (9M 2016: EUR-7,7 Mio.). Die operative Verbesserung der Profitabilität zeigt sich darin, dass das EBITDA im 3. Quartal 2017 mit EUR-3,6 Mio. sehr deutlich über dem Niveau des Vorjahresquartals (EUR -8,4 Mio.) lag. Aufgrund des saisonbedingt zyklischen Geschäftsmodells fällt bei ADLER im 3. Quartal standardmäßig ein Verlust an. Im Jahresschlussquartal wird dagegen das Gros der Gewinne erwirtschaftet (siehe Prognose).

Vor dem Hintergrund stabiler Abschreibungen weist ADLER nach neun Monaten ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von EUR -5,7 Mio. nach EUR-20,1 Mio. im Vorjahr aus. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich ebenfalls signifikant von EUR -23,8 Mio. auf EUR -9,7 Mio. Nach Steuern wird mit EUR -7,0 Mio. ebenfalls noch ein Fehlbetrag ausgewiesen (9M 2016: EUR -18,4 Mio.). Für das Gesamtjahr wird mit einem substanziell positiven Wert gerechnet.

Free Cashflow um EUR 26,6 Mio. auf EUR 6,4 Mio. verbessert Eines der zentralen Ziele für das Jahr 2017 - die substanzielle Verbesserung des Cashflows - wurde auch nach neun Monaten erreicht. Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit erhöhte sich um über EUR 20 Mio. auf EUR 8,3 Mio. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit stieg aufgrund der Sondereffekte aus den Immobilientransaktionen wie erwartet von EUR -8,4 Mio. auf EUR -1,9 Mio. an. Den Free Cashflow konnte ADLER in ersten drei Quartalen 2017 sehr deutlich auf EUR 6,4 Mio. steigern (9M 2016: EUR -20,2 Mio.).

Wie avisiert konnte der für den Berichtszeitraum typische Mittelabfluss im Vergleich zu den Vorjahren sehr deutlich begrenzt werden: Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente verringerten sich gegenüber dem Jahresende 2016 um lediglich EUR 6,2 Mio. auf EUR 36,6 Mio. Im Vergleichszeitraum des Jahres 2016 hatte der Rückgang noch EUR 38,1 Mio. auf EUR 14,0 Mio. betragen. Neben diesem sehr soliden Liquiditätspolster verfügt ADLER unverändert über eine sehr gesunde Bilanzstruktur. So liegt die Eigenkapitalquote trotz des negativen Ergebnisausweises zum 30. September 2017 bei 35,7% (30. September 2016: 33,5%) und dürfte bis Jahresende 2017 wieder klar über der 40%-Schwelle liegen.

Prognose für Gesamtjahr 2017 bestätigt: Operatives EBITDA soll auf EUR 27-30 Mio. steigen Angesichts der positiven Entwicklung nach neun Monaten bestätigt ADLER die im Geschäftsbericht 2016 für das laufende Jahr abgegebene Prognose für das operative Geschäft. Trotz eines weiterhin schwierigen Branchenumfelds im Textileinzelhandel erwartet der ADLER-Vorstand beim operativen EBITDA gegenüber 2016 eine Verbesserung von EUR 23,3 Mio. auf EUR 27-30 Mio. Das tatsächlich ausgewiesene Ergebnis wird dank der Einmalerträge aus den Immobilienverkäufen signifikant über diesem Wert liegen, zumal ADLER im 4. Quartal 2017 zusätzliche positive Sondereffekte aus weiteren Immobilienverkäufen auf das Ergebnis erwartet. Deren Höhe kann jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die operative Ergebnisprognose basiert auf einem unverändert erwarteten leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 (EUR 544,6 Mio.). Dabei wird davon ausgegangen, dass erneut eine substanzielle Steigerung im Online-Shop gegenüber 2016 erzielt werden kann.

Der vollständige Neun-Monats-Bericht 2017 steht unter http://www.adlermode-unternehmen.com/investor-relations/berichte-pub likationen/quartalsberichte/ als Download zur Verfügung.

Wichtige Kennzahlen des ADLER-Konzerns

(in EUR Mio.) 9M-20- 9M-20- Verän- Q3-20- Q3-20- Ver- 17 16 d. 17 16 än- d. Umsatzerlöse 374,2 375,0 -0,2% 120,2 117,9 +1,- 9% Rohertrag 194,9 191,5 +1,8% 60,4 56,3 +7,- 3% Gewinn vor Zinsen, Steuern, 6,6 -7,7 +>100% -3,6 -8,4 +57- Abschreibungen und ,1% Amortisation (EBITDA) Betriebsergebnis (EBIT) -5,7 -20,1 +71,6% -7,6 -12,6 +39- ,7% Konzernergebnis -7,0 -18,4 +62,0% -6,3 -10,5 +40- ,0% Ergebnis je Aktie (in EUR)* -0,38 -1,00 +62,0% -0,34 -0,57 +40- ,4% * Basis: 18.510.000 Stück Aktien

30.9.2017 31.12.2016 Veränd.

Bilanzsumme (in EUR Mio.) 249,6 222,6 +12,1% Eigenkapital (in EUR Mio.) 89,1 95,8 -7,0% Eigenkapitalquote 35,7% 43,1% Verschuldungsgrad 1,80 1,32 (Fremdkapital zu Eigenkapital) Zahlungsmittel (in EUR Mio.) 36,6 42,8 -14,5% Mitarbeiter 3.821 3.984 -4,1% Märkte gesamt 184 183 +1% Kontakt: Adler Modemärkte AG Investor Relations Katrin Schreyer Tel.: +49 6021 633 1828 E-Mail: investorrelations@adler.de

Adler Modemärkte AG Industriestraße Ost 1-7 63808 Haibach Deutschland Telefon: +49 (0) 6021 633 0 Fax: +49 (0) 6021 633 1299 E-Mail: info@adler.de Internet: www.adlermode.com ISIN: DE000A1H8MU2 WKN: A1H8MU

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

