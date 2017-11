Neun-Monats-Zahlen der 11880 Solutions AG: Unternehmen wieder auf Wachstumskurs

Neun-Monats-Zahlen der 11880 Solutions AG: Unternehmen wieder auf Wachstumskurs 09.11.2017

Essen, 9. November 2017 - Die 11880 Solutions AG ist im operativen Geschäft wieder auf Wachstumskurs. Das Unternehmen erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen Umsatz von 30,7 Millionen Euro (9 Monate 2016: EUR 34,0 Mio.). Im Digitalgeschäft waren die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres die vertriebsstärksten in der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz beläuft sich zum 30. September 2017 auf 19,9 Millionen Euro (9 Monate 2016: EUR 21,7 Mio.) und wird auf Grund von Jahreskundenverträgen noch vom Umsatz- und Kundenrückgang der Vorjahre beeinflusst. Im Berichtszeitraum wurden jedoch im Vergleich zum Vorjahr mehr als drei Mal so viele Neukunden gewonnen, was zu einer Steigerung des Neukundenumsatzes von 50 Prozent führte. Die neue Strategie, mit günstigeren Einstiegsprodukten eine deutlich breitere Zielgruppe anzusprechen, geht auf und führt zu nachhaltigem Umsatzwachstum. Die Effekte dieser Entwicklung werden im kommenden Geschäftsjahr 2018 zu einer sichtbar positiven Umsatzentwicklung führen.

Im Bereich Telefonauskunft konnte der marktbedingte Umsatzrückgang durch den Ausbau des Call Center-Drittgeschäfts deutlich reduziert werden: Während das Anrufvolumen bei Telefonauskunftsanbietern jährlich um rund 20 Prozent rückläufig ist, liegt der Umsatz der 11880 Solutions AG in diesem Bereich mit 10,8 Millionen Euro zum 30.09.2017 nur 12 Prozent unter Vorjahr (9 Monate 2016: EUR 12,3 Mio.).

Das EBITDA der 11880 Solutions AG beläuft sich zum 30. September 2017 auf minus 2,0 Millionen Euro (31.09.2016: EUR -1,3 Mio.). Die Personal- und Verwaltungskosten konnten gegenüber Vorjahr um rund 20 Prozent gesenkt werden, das Ergebnis wird aber noch durch einmalige Restrukturierungskosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro überlagert. "Auf Grund unserer überplanmäßigen Liquiditätssituation haben wir einige Maßnahmen wie beispielsweise die Schließung des Münchener Standorts vorziehen können. Damit belasten wir zwar das EBITDA dieses Geschäftsjahres, aber entlasten es im kommenden Jahr 2018", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG.

In den kommenden Monaten werden im Digitalgeschäft sowohl die Plattform 11880.com und die dazugehörigen Fachportale als auch die Metasuche für Bewertungen werkenntdenBESTEN weiter ausgebaut, um Verbrauchern und Unternehmen noch mehr Möglichkeiten der direkten Kommunikation zu bieten. Im Geschäftsbereich Telefonauskunft liegt der Fokus auf dem weiteren Ausbau des Call Center-Drittgeschäfts.

"Wir haben in diesem Jahr unglaublich viel geschafft und liegen in allen Bereichen deutlich über unseren internen Planungen. Nichtsdestotrotz ist uns bewusst, dass wir unseren Aktionären viel Verständnis abfordern, aber es braucht Zeit, aus einem Tanker ein Speed Boat zu machen", sagt Christian Maar.

Den vollständigen Neun-Monatsbericht 2017 der 11880 Solutions AG finden Sie unter: https://ir.11880.com/finanzberichte

Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com

