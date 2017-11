Christoph Vilanek, CEO der freenet AG, sieht das Unternehmen auf einem guten Wege, die Ziele für das Jahr 2017 zu erreichen. Das sagt uns der Firmenchef im Hintergrundgespräch. Die Hamburger erwarten in 2017 ein EBITDA von rund 410 Mio. Euro sowie einen Free Cashflow von über 310 Mio. Euro. In dieser Prognose ist der Beitrag zum EBITDA sowie die Dividende aus der Beteiligung an der Schweizer ...

