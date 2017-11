Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas hat im dritten Quartal 2017 die Gewinne aufgrund starken Wachstums im Online-Geschäft, bei der Marke Adidas und in China und Nordamerika prozentual zweistellig gesteigert. Der Sportartikelhersteller bestätigte den im August angehobenen Ausblick für 2017. Operativer Gewinn und Nettogewinn übertrafen die Schätzungen der Analysten, der Umsatz lag unter den Erwartungen.

Im Zeitraum Juli bis September stieg der Nettogewinn um 36 Prozent auf 526 Millionen Euro. Operativ verbesserte sich der Gewinn um 35 Prozent auf 795 Millionen Euro, bei einem Umsatzplus von 8,7 Prozent auf 5,68 Milliarden. Von Factset befragte Analysten hatten im Schnitt mit einem Nettogewinn von 519 Millionen Euro, einem operativen Gewinn von 739 Millionen und einem Umsatz von 5,92 Milliarden gerechnet.

Der Online-Umsatz stieg um 39 Prozent. Adidas will den Online-Umsatz bis 2020 auf 4 Milliarden Euro steigern, von 1 Milliarde 2016. Regional trug China und Nordamerika am meisten zum Umsatzwachstum bei. Im Segment Nordamerika, in dem Adidas den wichtigen US-Markt führt, stieg der Umsatz um 19 Prozent bzw. währungsbereinigt um 23 Prozent auf 1,1 Milliarden. Hier hatte Wettbewerber Nike Inc. einen Umsatzrückgang von 3 Prozent im Sommerquartal verzeichnet; bei Under Armour fiel dort der Umsatz um 12 Prozent im dritten Quartal per Ende September. In China wuchs der Umsatz währungsbereinigt um 28 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro.

Im Quartal verbesserte Adidas die Produktivität weiter. Die Bruttomarge verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 50,4 Prozent, hauptsächlich wegen eines besseren Preis-/Produktmixes, der die höheren Beschaffungskosten sowie ungünstige Währungsentwicklungen mehr als kompensierte. Die operative Marge verbesserte sich um 2,7 Prozentpunkte auf 14 Prozent.

Die Bruttomarge soll sich 2017 auf bis zu 50 Prozent ausweiten, die operative Marge auf bis zu 9,2 Prozent.

Nach den ersten neun Monaten betrug der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 1,36 Milliarden Euro, ein Anstieg um 26 Prozent. Für 2017 erwartet Adidas hier nach der im August angehobenen Prognose einen Anstieg zwischen 26 Prozent und 28 Prozent. Adidas führt die jüngst veräußerten Golf- und Hockeymarken nun im Segment aufgegebene Geschäftsbereiche.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2017 02:11 ET (07:11 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.