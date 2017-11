Europas Aktienmärkte haben zur Wochenmitte kaum verändert geschlossen. Die Quartalsergebnisse europäischer Unternehmen brachten am Mittwoch die Aktienkurse der entsprechenden Firmen überwiegend unter Druck. So büßten beispielsweise die Aktien von Credit Agricole 3,2% ein, nachdem die Bank im dritten Quartal mit ihren Erträgen im Handelsgeschäft enttäuscht hatte. Um 3,5% fielen die Papiere der niederländischen Bank ABN Amro . Hier blieben die Nettozinseinnahmen als wichtige Ertragsquelle im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Marks & Spencer in London konnte nach anfänglich deutlichen Verlusten noch 1,6% zulegen. Die schwachen Margen enttäuschten, dass das Unternehmen aber defizitäre Aktivitäten...

