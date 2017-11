In der Vergangenheit konnten bet-at-home.com (WKN: A0DNAY) Aktionäre sehr viel Geld verdienen, schließlich stieg die bet-at-home-Aktie von ca. 11,85 Euro am 02.01.2013 auf 118,50 Euro am 24.10.2017, und somit um 900 % nach oben. Aber sollten bet-at-home Aktionäre ? trotz des starken Wettbewerbsdrucks und der hohen Werbekosten in der Glücksspielbranche ? auch in der Zukunft solche Aktiengewinne erwarten?

Wie bet-at-home sein Geld verdient entscheidet über seine Zukunft

Die bet-at-home AG verdient ihr Geld in der Online-Glücksspielbranche. Zum einem mit einem klassischen Angebot an Sportwetten, aber auch zunehmend durch andere Glücksspielarten wie die Casino-Games Roulette und Poker ...

