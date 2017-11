Fans und Team Visa-Athleten werden sich dort am Komfort und Stil bezahlfähiger Handschuhe, Olympia-Aufkleber und Olympia-Anstecknadeln von Visa erfreuen

Visa (NYSE: V), der exklusive Zahlungstechnologiepartner der Olympischen und Paralympischen Spiele, stellte heute drei im Handel verfügbare tragbare Zahlungsgeräte vor. Ganz dem Geist der Olympischen Winterspiele verhaftet entwarf Visa NFC-fähige Bezahl-Handschuhe, -Olympia-Aufkleber und -Olympia-Anstecknadeln, mit denen Fans und Athleten mit einer kurzen Berührung eines kontaktlosen Bezahlterminals reibungslose und sichere Bezahlvorgänge durchführen können.

"Wir freuen uns darauf, den Bezahlvorgang für alle Teilnehmer und Besucher der bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Pyeongchang zu transformieren", sagte Iain Jamieson, Country Manager für Korea bei Visa. "Visa hat unermüdlich daran gearbeitet, alle olympischen Austragungsstätten mit den neuesten Bezahl-Technologien auszurüsten, um dort für alle Personen die besten Bedingungen für Bezahlvorgänge zu schaffen."

Visa hat sich mit Lotte Card, der Finanzsparte des südkoreanischen Einzelhandelsgiganten Lotte Department Store, zusammengetan, um diese neuen Prepaid-Payment-Wearables zu produzieren und ab dem 9. November in Korea zum Kauf anbieten zu können. Über die Produkte:

Olympia-Anstecknadel: Inspiriert von der langjährigen Tradition des Sammelns von Anstecknadeln bei Olympischen Spielen bringt Visa vier einzigartige Reversnadeln auf den Markt, die im Stil von Pyeongchang 2018 gestaltet sind und ein bezahlfähiges Sammelobjekt zur Nutzung von Fans und Athleten am Austragungsort darstellt. Die Kosten pro Anstecknadel betragen 5.000 KRW plus die gewünschten enthaltenen Prepaid-Beträge in Höhe von 30.000 KRW oder 50.000 KRW.

Bezahlfähige Handschuhe: Die durchschnittliche Temperatur in Pyeongchang beträgt -4,8 °C, so dass Handschuhe unverzichtbar sind! Dieser Bezahl-Handschuh bietet Besuchern eine Möglichkeit, schnell und sicher zu bezahlen, ohne kalte Finger zu bekommen. Die Handschuhe enthalten einen Dual-Interface-Chip mit einer kontaktlosen Antenne, mit dem an allen olympischen Sportstätten und weltweit an kompatiblen Lesegeräten Bezahlvorgänge durchgeführt werden können. Die Handschuhe sind mit darin enthaltenen Prepaid-Beträgen von 30.000 KRW oder 50.000 KRW zu haben.

Aufkleber: Mit ihrem dünnen und flexiblen selbstklebenden Design und einem darin eingebetteten Dual-Interface-NFC-Chip mit Antenne können diese Mikro-Etiketten an nahezu allen Oberflächen angebracht werden, um im Handumdrehen damit Käufe zu tätigen. Der tragbare Aufkleber ist in Nennwerten von 30.000 KRW, 50.000 KRW, 100.000 KRW und 200.000 KRW zu haben. Die Sammlung enthält 8 eigenständige Designs, darunter Soohorang das offizielle Maskottchen für Pyeongchang 2018 die koreanische Flagge und vieles mehr.

"Für mich als Winter-Olympionike ist es von Bedeutung, mit einer Marke wie Visa zusammenzuarbeiten, die nicht nur eine vielfältige Gruppe von Athleten unterstützt, sondern auch eine besondere Dienstleistung für die Besucher der Spiele ermöglicht", sagte Mikaela Shiffrin, olympische Goldmedaillengewinnerin aus den USA und Team Visa-Athlet. "Olympische Anstecknadeln sind stets die begehrtesten Sammelobjekte, und diese Visa-Anstecknadeln schlagen alles bisher Dagewesene."

Ab dem 9. November können die Sticker und Anstecknadeln bei den Kundenzentren von Lotte Card in Korea und auf der Lotte Card-Website erworben werden. Während der Spiele sind alle drei Wearables auch in den Olympischen Superstores an günstig gelegenen Visa-Verkaufsautomaten zu haben.

"Ich komme aus Südkorea und bin stolz darauf, dass mein Heimatland die Spiele ausrichtet und diese Gelegenheit nutzt, allen anderen Ländern diese innovative Visa-Bezahloption vorzuführen", meinte Park Seung-Hi, südkoreanischer Eisschnellläufer bei Olympia und Team Visa-Athlet. "Diese Bezahl-Handschuhe bieten eine problemlose Möglichkeit der Bezahlung, auch wenn es kalt ist!"

Zusätzlich zu den Wearables und als exklusiver Payment-Partner der Olympischen Spiele stellt Visa die gesamte Bezahlsysteminfrastruktur und das dazu nötige Netzwerk an allen Austragungsstätten der Wettbewerbe bereit und betreut das System. Dazu gehören über 1.000 kontaktlose Kassenterminals, die mobile Zahlungen über Wearables unterstützen.

Während die Zahlungsbranche immer mehr von Plastik auf Digital umsteigt, bieten neue Technologiefortschritte von Visa und seinen Partnern Verbrauchern ein einfaches und sicheres Kauferlebnis. Weitere Informationen über Visa als Sponsor der Olympischen Spiele finden Sie unter https://usa.visa.com/about-visa/sponsorships-promotions/olympics-partnership.html.

