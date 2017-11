IRW-PRESS: Cruz Cobalt Corp.: Cruz plant Aufnahme der Betriebstätigkeit in der Kobaltkonzession War Eagle in British Columbia

Cruz plant Aufnahme der Betriebstätigkeit in der Kobaltkonzession War Eagle in British Columbia

9. November 2017 - Cruz Cobalt Corp. (CUZ-TSXv, BKTPF-OTCBB, A2DMG8--FWB) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen plant, in Kürze die Betriebstätigkeit in der Kobaltkonzession War Eagle in British Columbia aufzunehmen.

James Nelson, President von Cruz, sagte dazu: Wir freuen uns darauf, mit den Arbeiten in BC zu beginnen. Cruz ist in mehreren Kobaltgebieten in Ontario, Idaho, Montana und BC tätig. Kobalt wird weiterhin fast zum höchsten Preis seit neun Jahren gehandelt. Elektrofahrzeuge und Batteriemetalle rücken weltweit auch immer stärker in den Mittelpunkt, nachdem sich nun mehr und mehr Autohersteller und Länder Elektroautos zuwenden. Cruz ist gut aufgestellt, um von dieser globalen Entwicklung zu profitieren, da sich all unsere Kobaltprojekte in geopolitisch sicheren Rechtsgebieten befinden.

Zurzeit hat Cruz neun Kobaltprojekte in Nordamerika: vier in Ontario, drei in British Columbia, eines in Idaho und eines in Montana. Die vier verschiedenen Kobaltkonzessionen in Ontario befinden sich allesamt in der Nähe der Ortschaft Cobalt. Cruz ist einer der größten Grundbesitzer in diesem aufstrebenden Kobaltgebiet. Zu den Projekten des Unternehmens in Ontario gehören die 1.265 Acres große Kobaltkonzession Coleman, die 900 Acres große Kobaltkonzession Johnson, das 4.980 Acres große Kobaltkonzessionsgebiet Hector und das 1.580 Acres große Kobaltkonzessionsgebiet Bucke. Das unternehmenseigene 4.935 Acres große Kobaltkonzessionsgebiet War Eagle in British Columbia umfasst eine ehemalige Produktionsstätte. Zu den Projekten des Unternehmens in den USA gehören die 1.940 Acres große Konzession Chicken Hawk und die 880 Acres umfassende Konzession Idaho Star.

