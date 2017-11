1st RED AG: 2. Zwischenmitteilung 2017

2. Zwischenmitteilung der 1st RED AG 2017

Hamburg, im Oktober 2017

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Freundinnen und Freunde des Unternehmens,

die 1st RED AG hält über ihre Tochtergesellschaften 8% Beteiligungen an 6 Objektgesellschaften.

Die Personalkosten stanken gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um etwa 7 % von 236 Tsd. Euro auf 220 Tsd. Euro, was in geringeren Sonderzahlungen sowie dem Wegfall der Personalkosten eines Mitarbeiters begründet liegt.

Die Allgemeinen Verwaltungskosten sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 65 % von 1.474 Tsd. Euro auf 522 Tsd. Euro was auf den reduzierten Aufwand aus der Einstellung zu Einzelwertberichtigung gegenüber der Zinserträge der Garbe Holding GmbH & Co. KG begründet liegt.

Das EBIT liegt mit -739 Tsd. Euro um ca. 57 % unter den Werten des Vorjahreszeitraumes, wohingegen das EBT mit -420 Tsd. Euro nur leicht um ca. 2% unter den Werten des Vorjahresvergleichszeitraumes liegt.

Der Kurs der Aktie notierte bei sehr geringem Handelsvolumen zuletzt bei 0,53 Euro (23. Oktober 2017).

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand 1st RED AG

Alexander Garbe

Konzern IFRS Werte in TEUR netto* 01.01. - 01.01. - 30.09.2017 30.09.2016 Umsatzerlöse 0 0 Bruttoergebnis vom Umsatz 3 0 Personalkosten -220 -236 Abschreibungen 0 0 Allgemeine -522 -1.474 Verwaltungskosten EBIT -739 -1.709 EBT -420 -429 Bankverbindlichkeiten 0 0 * ohne MwSt Kontakt: 1st RED AG Maren Eder m.eder@garbe.de

