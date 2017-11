SMC-Research sieht sich nach den Neunmonatszahlen in der positiven Einschätzung der Accentro Real Estate AG bestätigt und erwartet mit Verweis auf den dynamischen Ausbau des Vorratsvermögens eine Fortsetzung des Wachstumskurses. Für Spannung sorge aber der Wechsel des Mehrheitsaktionärs, der ein Übernahmeangebot für sämtliche Accentro-Aktien nach sich ziehen werde.

Mit der Ad-hoc-Meldung vom 20. Oktober habe Accentro über den Wechsel des Großaktionärs und das bevorstehende Übernahmeangebot für die - wenigen - restlichen Aktien informiert. Welche Folgen dies für die weitere strategische Ausrichtung von Accentro sowie für die Börsenpräsenz haben werde, bleibe laut SMC-research noch abzuwarten.

Operativ verlaufe die Entwicklung hingegen nach Einschätzung der Analysten weiterhin in den gewohnten und erfolgreichen Bahnen. Für das dritte Quartal konstatieren die Analysten die erwartete Belebung von Umsatz und Gewinn, darüber hinaus habe Accentro Anfang Oktober einen großen Portfolioverkauf vermelden können, mit dem die Erreichung der Unternehmensprognose (zweistelliges Umsatzwachstum und ein EBIT zwischen 34 und 36 Mio. Euro) sehr wahrscheinlich geworden sei.

Auch die weiteren Perspektiven bezeichnet SMC-Research als unverändert überzeugend. Die Nachfrage im Stammmarkt Berlin sei ungebrochen stark, die Aktivitäten an neuen Standorten wie Leipzig oder Hannover entwickeln sich deutlich besser als erwartet und die Kooperation mit einem Bauträger sei erfolgreich angelaufen. Vor allem aber agiere Accentro im Einkauf weiter sehr erfolgreich und habe im bisherigen Jahresverlauf trotz der Angebotsknappheit auf dem Wohnungsmarkt das Vorratsvermögen massiv ausweiten und damit die Basis der weiteren Expansion sicherstellen können.

Das Researchhaus habe seine Schätzungen zwar in einigen Punkten modifiziert, doch in Summe haben sich die Effekte der Änderungen weitestgehend gegenseitig aufgewogen, so dass der von SMC-Research ermittelte faire Wert mit 11,60 Euro je Aktie nahezu unverändert geblieben sei. Auf dieser Basis haben die Analysten ihr bisheriges Rating "Buy" bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-09-SMC-Update-Accentro_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.