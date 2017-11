Vejdovszky: Mein Name ist Ernst Vejdovszky. Ich bin CEO der in Wien börsennotierten S IMMO AG. Wir sind seit kurzer Zeit im höchsten Index in Österreich, im ATX, und machen unser Immobiliengeschäft sehr stark in Deutschland und in Österreich. boersenradio.at: Genau mit diesem Thema möchte ich anfangen. Sie sind ATX-Vorstand seit September - in die erste Reihe aufgestiegen. Sie sind ja Mitgründer des Unternehmens, seit 30 Jahren im Vorstand. Wird da auch so eine Art Traum für Sie wahr? Naja, der ATX war immer unser deklariertes Ziel: Wir haben es erreicht! Das ist sehr sehr erfreulich und hatten natürlich auch erste positive Auswirkungen auf den Umsatz und ich glaube auch, auf den Börsenkurs. Und das natürlich auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...