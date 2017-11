Wohl kaum ein CFO hat in den vergangenen Jahren so viele unterschiedliche Finanzierungsinstrumente genutzt wie Stefan Kirsten, Finanzvorstand des Immobilienunternehmens Vonovia (vormals Deutsche Annington). Dies und seine ebenso offensive wie erfolgreiche M&A-Strategie machen ihn zum „CFO des Jahres 2017“. Gestern Abend wurde Kirsten auf der Structured FINANCE ausgezeichnet, hier erzählt er im Interview , welche Deals ihm besonders in Erinnerung geblieben sind und wie er mit Rückschlägen umgegangen ist.