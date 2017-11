Liebe Leser,

die Ölproduzenten Exxon Mobil, Royal Dutch Shell und Total haben per drittes Quartal dank höheren Durchschnittspreisen beim Öl im Upstreamgeschäft deutliche Umsatzsteigerungen verzeichnet. Der Preis für die europäische Rohölsorte Brent hat in dieser Woche ein Zweijahreshoch erreicht. Der Preis hat in der Folge aus charttechnischer Sicht den 200-Wochen-Durchschnitt überwunden.

Damit fällt das Erreichen des Hochs in eine normalerweise saisonal schwache Phase für den Ölpreis. ... (David Iusow-Klassen)

