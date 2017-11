Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia blickt optimistisch auf das gesamte Jahr und erhöhte seine Dividende um 0,20 auf 1,32 Euro, woraus sich zum aktuellen Kurs eine Dividendenrendite von 4,4 Prozent ergeben würde. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte der Konzern seinen Gewinn aufgrund höherer Einnahmen durch Mieten und margenstärkere Serviceleistungen sowie aufgrund der Integration einer Akquisition mehr als verdreifachen. Vonovia integriert gegenwärtig das im März dieses Jahres mehrheitlich übernommene österreichische Unternehmen Conwert Immobilien. Zugleich kündigte Vonovia für das nächste Jahr höhere Ziele an. Nach den Quartalszahlen äußerten sich mehrere Analysten positiv zur Aktie. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux beließ seine Einstufung für die Aktie von Vonovia auf Kaufen mit einem Kursziel von 48 Euro. Der operative Gewinn der Immobiliengesellschaft habe sich mit seiner Prognose und mit der Konsensschätzung gedeckt, schrieb der dort zuständige Analyst in einer Studie vom Mittwoch. Seine positive Einstellung zur Aktie sei deshalb bestätigt worden. Im Chart bewegt sich die ...

