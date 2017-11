Die 11880 Solutions AG (ISIN: DE0005118806) ist im operativen Geschäft wieder auf Wachstumskurs. Das Unternehmen erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen Umsatz von 30,7 Millionen Euro (9 Monate 2016: EUR 34,0 Mio.). Im Digitalgeschäft waren die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres die vertriebsstärksten in der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz beläuft sich zum 30. September 2017 auf 19,9 Millionen Euro (9 Monate 2016: EUR 21,7 Mio.) und wird auf Grund von Jahreskundenverträgen noch vom Umsatz- und Kundenrückgang der Vorjahre beeinflusst. Im Berichtszeitraum wurden jedoch im Vergleich zum Vorjahr mehr als drei Mal so viele Neukunden gewonnen, was zu einer Steigerung des Neukundenumsatzes von 50 Prozent führte. Die neue Strategie, mit günstigeren Einstiegsprodukten eine deutlich breitere Zielgruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...