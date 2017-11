Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Empfehlung "hold" und ihr Kursziel von 19,00 Euro für die Wienerberger-Aktie in Reaktion auf die Drittquartalszahlen des Baustoffkonzerns bestätigt. Die Zahlen hatten die Erwartungen zwar verfehlt, positiv wertet der Deutsche Bank-Analyst Matthias Pfeifenberger aber die Entwicklung in der CEE-Region und in Großbritannien.

Die Deutsche-Bank-Analysten haben ihre Prognose für das Betriebsergebnis nach Abschreibungen (EBITDA) im laufenden Geschäftsjahr 2017 der Wienerberger nun auf 407,5 Mio. Euro gesenkt. Die Schätzung für den Gewinn je Aktie bleibt aber unverändert bei 1,00 Euro je Aktie.

Auch für die beiden Folgejahre bleiben die Prognosen für den Gewinn je Aktie bei 1,23 (2018) und 1,41 (2019) Euro je Aktie gleich. Die Dividenden werden von der Deutschen Bank mit 0,35 (2017), 0,40 (2018) und 0,45 (2019) Euro je Aktie erwartet.

Am Donnerstag notierten die Wienerberger-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 1,46 Prozent bei 20,25 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mik/ger

AFA0069 2017-11-09/11:20

ISIN: AT0000831706