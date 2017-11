B2Gold Corporation meldete gestern die Ergebnisse des dritten Quartals 2017. Der Nettogewinn des Quartals belief sich auf 12,4 Mio. USD bzw. 0,01 USD je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 35,7 Mio. USD bzw. 0,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal.



Die Umsätze erreichten in den drei Monaten 154,1 Mio. USD, basierend auf dem Verkauf von 121.597 oz Gold zum durchschnittlichen Preis von 1.267 USD/oz. Im Vorjahresquartal war ein Rekordumsatz von 193,0 Mio. USD erzielt worden. Der operative Cashflow lag im Septemberquartal 2017 bei 41,8 Mio. USD, verglichen mit 90,3 Mio. USD im Vergleichszeitraum 2016.



Per 30. September verfügte B2Gold zudem über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 89,7 Mio. USD.



Die Goldproduktion des Unternehmens erreichte im dritten Quartal 2017 135.628 oz. Die konsolidierten All-In Sustaining Costs lagen nach Unternehmensangaben bei 921 USD je oz Gold.



