Euro-Hochzinsanleihen mit höchstem Ertrag

Plus 6,6 Prozent in 2017

Anleiheinvestoren haben im laufenden Jahr bislang Euro-Hochzinspapiere den höchsten Ertrag beschert. Das ergibt eine Berechnung des Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management. Euro High Yields brachten demnach zwischen Januar und September ein Plus von 6,6 Prozent. Euro-Papiere mit Investment-Status erzielten dagegen nur 1,8 Prozent.

Die latente Schwäche des Euro-Kurses bedeutete für Anleiheinvestoren Verluste gegenüber anderen Währungen. So erlitt man in Euro gerechnet mit US-Staatsanleihen in den vergangenen neun Monaten ein Minus von fast neun Prozent.

