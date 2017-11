Der Konzertveranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim übernimmt den Konzertveranstalter Friends & Partners. Das italienische Unternehmen vertritt Musiker wie Gianna Nannini, Zucchero und Nek.

Der Konzertveranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim stärkt sein Unterhaltungsgeschäft mit einer Übernahme in Italien. Der deutsche Konzern kündigte am Donnerstag an, einen Anteil von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...