Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Symrise nach Quartalszahlen von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Hersteller von Duft- und Aromastoffen sei eine Wachstumsmaschine, deren Motor weiterlaufen dürfte, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer Studie vom Donnerstag. Mit einem prognostizierten jährlichen Wachstum von 5 Prozent in den kommenden drei Jahren liege das Unternehmen an der Spitze der Branche./bek/stb Datum der Analyse: 09.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0094 2017-11-09/12:31

ISIN: DE000SYM9999