Am 2. und 3. November war es wieder so weit: Edelmetall-Freunde aus ganz Deutschland kamen nach München, um bei der Internationalen Edelmetall- und Rohstoffbörse zu fachsimpeln und einzukaufen. Und obwohl 2017 als das Jahr der Aktien, Anleihen und Immobilien in die Investmentgeschichte eingehen wird, halten die Fans von Gold und Silber den Edelmetallen die Treue. pro aurum TV hat auch in diesem Jahr auf der Edelmetallmesse in München viele Gespräche mit angesehenen Experten rund um Edelmetalle geführt. SENDUNG ZUR EDELMETALLMESSE - Schauen Sie sich hier unsere Messesendung an: Es ist ganz wichtig, dass jetzt ein klares Signal kommt Im Gespräch mit pro aurum TV beschreibt Mirko Schmidt, Geschäftsführer von pro aurum, die aktuelle Stimmung unter den physischen Edelmetallfans: "Gold hat im Dezember 2015 seine Korrektur nach den historischen Höchstpreisen in 2011 beendet. Seitdem sehen wir wieder steigende Preise. Aber es ist ganz wichtig, dass ein klares Signal kommt", erklärt Schmidt. Er hofft, dass schon bald die Marke von 1.300 US-Dollar nachhaltig überstiegen werden kann. Schmidt warnt allerdings: "Man muss auch sehen, das ganz große Marktteilnehmer in Edelmetallen investiert sind, diese Anleger können auch mal wieder von der Investitionsseite auf die Verkaufsseite wechseln." Nach Einschätzung von Mirko Schmidt lenken derzeit vor allem die konkurrierenden Anlageklassen wie Immobilien oder Aktien von Gold und Silber ab, auch das Horten von Bargeld liegt im Trend: "Das macht es ein bisschen schwierig in der jetzigen Lage", gibt Schmidt zu. Er ist unterm Strich aber weiter positiv gegenüber den Edelmetallen eingestellt: "Negative Realzinsen und die geopolitischen Risiken sprechen eigentlich ganz klar für Gold als Teil der Kapitalanlage." Mirko Schmidt zeigt sich im Interview besonders stolz auf die Rolle von pro aurum beim Edelmetallhandel in Deutschland: "Der World Gold Council hat in einer kürzlich veröffentlichten Studie die Deutschen als wahre Weltmeister beim Goldkauf beschrieben. Hier wurde auch in der Studie pro aurum oder vielmehr die bedeutende Rolle von pro aurum erwähnt", erinnert Schmidt....

